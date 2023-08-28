"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $269

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $269 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,97%, стоп-приказ: $253,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Благодаря сохранению стабильных тарифов в области перевозок и сокращению издержек акции FedEx обладают потенциалом для роста в среднесрочной перспективе, полагают аналитики. Запланированная в ближайшие годы реорганизация бизнеса должна, по их мнению, способствовать повышению эффективности доставки и увеличению прибыли FedEx, за счет чего она сможет более активно конкурировать с другими транспортными компаниями, такими как UPS, а также с Amazоn.cоm.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел откат к локальному уровню поддержки. Свеча от 25 августа сформировала формацию "Пин-бар", что подтверждает продолжение тренда. Стоп-лосс можно поставить за границей "Пин-бара", а тейк-профит - у ближайшего локального уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $253,9 риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13", - указывают в "Финаме".

FedEx - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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