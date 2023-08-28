Акции NVIDIA, Walt Disney и Macy''s будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции NVIDIA Corp., Walt Disney Co. и Macy''s Inc. будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

Производитель графических процессоров NVIDIA представил отчетность в среду. Показатели оказались рекордными и существенно превзошли консенсус-ожидания аналитиков. "Компания увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, до $6,19 млрд, - отмечается в комментарии. - Прибыль без учета разовых факторов подскочила до $2,7 на акцию (прогноз: $2,08). NVIDIA представила оптимистичный прогноз на III финквартал. Руководство компании одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $25 млрд. Факторы риска - конкуренция в индустрии, высокие мультипликаторы (P/E 90). Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 190% в ближайший год, на 37% среднем в год в ближайшие 3-5 лет".

Эксперт напоминает, что в четверг акции Walt Disney потеряли 3,9%. В фокусе внимания инвесторов - план реструктуризации компании - повышение цен на стриминговые сервисы, увеличение количества рекламы, сокращение расходов на развитие бизнеса. "Во II квартале Walt Disney повысила стоимость подписки на стриминг на 25%, - напоминает Холоденко. - Сегмент тематических парков в хорошей форме. Выручка медиасегмента оказалась под давлением. К концу 2023 года компания планирует возобновить выплату дивидендов. Мультипликатор PEG равен 0,8, указывает на определенную недооценку бумаг. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 41,5% в ближайшие 12 мес., сокращение на 12,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет".

Ритейлер Macy''s представил отчетность в среду, акции отреагировали снижением. "За пять дней бумаги сократились на 19%, - указывает аналитик БКС Экспресс. - Результаты оказались умеренно-позитивными. Менеджмент несущественно понизил прогноз на 2023 г., и отметил риски дальнейшего ухудшения спроса. Проблема - неопределенность относительно экономики. Недооценка по мультипликаторам не наблюдается. P/E равен 4,1 при PEG 1,9".

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