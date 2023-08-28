Акции Совкомфлота привлекательны для инвестиций - "Солид Брокер"

Акции "Совкомфлота" в настоящее время привлекательны для покупок в инвестиционный портфель, считают аналитики "Солид Брокер".

"Чистая прибыль "Совкомфлота" за первое полугодие 2023 года по МСФО составила $496 млн, по итогам II квартала - $210,1 млн. Пресс-служба компании отметила, что сохраняется приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Самое важное, что эмитент заработал 18 рублей на акцию скорректированной чистой прибыли, что является основой для выплаты дивидендов (за первое полугодие - 9 рублей на акцию в виде дивидендов). Отметим, что такие результаты стали возможны благодаря очень хорошей конъюнктуре на рынке фрахта. Стоит сказать, что цены держатся на высоком уровне с конца октября 2022 года и пока не корректируются. Это значит, что можно рассчитывать на хорошую динамику показателей и в третьем квартале, - указывают эксперты в обзоре. - Бумаги "Совкомфлота" сейчас торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 2,7х, что ниже средних уровней примерно в два раза. Мы считаем, что эмитент хоть и цикличная компания, но в текущей ситуации может стоить хотя бы на 30-50% дороже. Поэтому видим эти бумаги привлекательными для добавления в портфель".

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