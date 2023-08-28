"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Peloton до $5,7

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций поставщика тренажеров Peloton Interactive с $10 до $5,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Выход на положительную рентабельность откладывается. Компания оптимизирует затраты, но находится в низком сезоне продаж. Мы не ожидаем сильное улучшение маржи в III квартале 2023 года, более показательным для перспектив бизнеса, на наш взгляд, будет IV квартал", - указывают аналитики.

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