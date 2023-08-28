"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив акций "МТС" на фоне роста процентных ставок, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка компании во 2К23 увеличилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль составила 16,8 млрд руб., увеличившись на 53,5% год к году. Сдерживающим фактором роста чистой прибыли послужила динамика курсовых разниц. Чистый долг на 30 июня 2023 г. составил 416 млрд руб., увеличившись на 10% квартал к кварталу. Долговая нагрузка осталась на уровне предыдущих кварталов - 1,8х", - отмечают аналитики.

"МТС" предстоит погасить в 2024 году более 160 млрд руб. долга, подчеркивается в комментарии. Вероятней всего, компания прибегнет к рефинансированию обязательств и это придётся сделать уже по более высоким ставкам, полагают эксперты.

"В связи с этим, снижается вероятность выплаты промежуточных дивидендов за 2023 год, - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер". - Тем более, "МТС" так и не предоставила новую дивидендную политику. Более того, компания может пойти по сценарию "Магнита" и "Лукойла" - выкупать акции у нерезидентов. На фоне роста процентных ставок, сохраняем негативный взгляд в отношении "МТС".

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