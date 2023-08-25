"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Toll Brothers до $100

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американского девелопера Toll Brothers с $95 до $100, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Нам нравится лидерство Toll Brothers в элитном сегменте, рынок выиграет от благоприятной демографии и недостаточного предложения в течение многих лет. На телеконференции за 3К23 менеджмент отметил, что даже перед снижением запасов на "вторичке" структурный дефицит домов в США оценивался в 3-6 млн", - отмечают аналитики.

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