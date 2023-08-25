Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Baidu с прогнозной ценой $180

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

Эксперт отмечают следующие позитивные факторы:

- Ожидание сильного отчета эмитента за второй квартал.

- Активное развитие в сегментах автономного вождения и генеративного ИИ.

- Улучшение регуляторного фона в отношении китайских техгигантов.

Baidu Inc. - китайская технологическая компания, специализирующаяся на услугах в интернет-секторе и разработках в сфере искусственного интеллекта. Основанная в 2000 году как поисковая система, Baidu диверсифицировала свой бизнес и на данный момент трансформируется в ведущего провайдера ИИ-решений в Поднебесной.

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