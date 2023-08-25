Акции Сегежи, Полюса и Globaltrans будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Сегежа Групп", ПАО "Полюс" и Globaltrans будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Сегежа" планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 29 августа. Отчет ожидается довольно слабым вследствие сохраняющихся сложностей с логистикой, переориентацией на новые рынки сбыта. В то же время результаты должны улучшиться относительно I квартала на фоне ослабления рубля и постепенной оптимизации издержек", - отмечает эксперт.

По мнению Пучкарева, в отчете стоит обратить повышенное внимание на показатель EBITDA, FCF, а также долговую нагрузку. В рамках презентации результатов менеджмент может дать "апдейт" по инвестиционной программе, состоянию рынка; возможно, появится информация по дивидендам - вероятнее всего, выплат за 2023 год ожидать не стоит.

"Акции Сегежи с максимумов начала августа находятся в коррекционном откате. Отчет вряд ли станет драйвером для активизации покупателей в бумаге, однако позитивные прогнозы менеджмента могли бы улучшить сентимент. Снизу широкая зона поддержки 5,7-5,9 руб. Без появления дополнительных негативных драйверов спуск ниже маловероятен", - считает аналитик.

"Полюс" также планирует опубликовать операционные и финансовые результаты за I полугодие 29 августа. Результаты ожидаются умеренно позитивными. Драйверами улучшения ключевых метрик должны стать высокие цены на золото и слабость рубля. Кроме того, компания отмечала, что часть произведенного в 4К22 концентрата планируется к реализации в начале 2023 года - это поддержит динамику ключевых показателей и, вероятно, позволит нарастить FCF, - указывает Пучкарев. - В рамках презентации результатов могут быть обновлены производственные прогнозы на 2023 год. Нельзя исключать, что появится информация о недавнем buyback. Сам по себе выкуп акций должен отразиться на финансовых результатах компании лишь во II полугодии".

"В акциях "Полюса" с минимумов октября 2022 года актуален растущий тренд. Волна коррекции в последние недели позволила разгрузить осцилляторы, подъем может продолжиться. Среднесрочным ориентиром роста выступает зона 13500-15000 руб. Сигналом к ухудшению картины станет закрепление под 11250 руб.", - отмечает эксперт.

"Globaltrans 29 августа опубликует финансовые результаты за I полугодие. Результаты могут чуть ухудшиться в годовом сопоставлении на фоне коррекции в ставках аренды, а также догоняющего роста издержек, однако должны остаться довольно сильными. В фокусе будет показатель EBITDA и FCF", - считает Пучкарев.

"Ключевой среднесрочный драйвер в кейсе Globaltrans - редомициляция. На ВОСА 16 августа акционеры одобрили план по переезду компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Это является шагом в сторону возобновления выплаты дивидендов. Бумаги Globaltrans c начала 2023 года находятся в крутом растущем тренде. В последние месяцы темпы роста ускорились, однако уже появились тревожные сигналы для покупателей. По RSI на дневном "тайм-фрейме" видна "медвежья" дивергенция, которая еще не до конца отработана. В случае развития отката промежуточной поддержкой может выступить уровень 675 руб. Слом растущего тренда нельзя исключать, но многое будет зависеть от новостей по редомициляции", - указывает аналитик.

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