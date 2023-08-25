Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Компания в четверг отчиталась за 2К23. Выручка составила CNY67,9 млрд, на 1,1% превысив ожидания аналитиков (CNY67,2 млрд). Лучше прогнозов оказалась также скорректированная чистая прибыль (CNY7,6 млрд против CNY4,5 млрд). Основной для компании сегмент "Услуги по доставке" во 2К23 увеличил выручку на 28% г/г, однако гораздо лучше оказалась динамика во втором по величине сегменте "Комиссии" (+48% г/г). Общая выручка выросла на 33% г/г, и за счет менее значительного роста себестоимости (+20% г/г) и сокращения общих и административных расходов (минус 15% г/г) компании удалось нарастить скорректированную прибыль до CNY7,6 млрд. Однако в 3К23 рост заказов на доставку еды замедлится, по мнению Meituan, поскольку неопределенность в экономике отрицательно влияет на настроения потребителей, хотя сфера услуг, как правило, остается светлым "пятном" даже в условиях экономического спада, - отмечают эксперты. - Рассчитанная по методу DCF справедливая стоимость бумаг эмитента составляет HKD120 за штуку. В краткосрочной перспективе поддержку им окажет хорошая отчетность, наш рейтинг - "держать".

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