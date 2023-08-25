Индекс Hang Seng сохраняет кратко- и среднесрочную слабость - "Велес Капитал"

Фондовый индекс Hang Seng в условиях отсутствия масштабных мер, стимулирующих китайскую экономику, сохраняет краткосрочную и среднесрочную слабость и может стремиться к новым минимумам с ноября 2022 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эксперт также отмечает, что в азиатском регионе будут ждать публикацию данных по деловой активности в производстве и секторе услуг Китая за август (прогнозируется сохранение тенденции к замедлению в производстве).

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