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25 августа 2023 года 15:13
Рост долговой нагрузки и генерация убытка будут сдерживать рост цены акций М.Видео - ПСБ
Растущая долговая нагрузка на фоне потребности в заемных средствах для финансирования поставок по параллельному импорту и генерация убытка будут сдерживать рост котировок акций "М.Видео", считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Группа "М.Видео-Эльдорадо" отчиталась за I полугодие 2023 года по МСФО. В целом компания показала неплохие результаты. Сокращение выручки и общих продаж год к году связано с аномально высоким спросом в 1К22. Из позитивного то, что компания работает над эффективностью своей бизнес-модели, благодаря чему маржинальность бизнеса постепенно растет. Менеджмент эмитента ожидает, что в обозримом будущем маржинальность по EBITDA окончательно вернется в диапазон 4-5%. Вероятно, компания планирует достичь этого с помощью открытия компактных магазинов, в которых будет представлен полноценный ассортимент товаров, - отмечает аналитик в материале банка. - Ключевой отрицательный момент - компания продолжает генерировать убыток. Кроме того, у "М.Видео" растет долговая нагрузка на фоне потребности в заемных средствах для финансирования поставок по параллельному импорту. Эти два фактора будут сдерживать рост акций. На данный момент мы считаем, что бумаги торгуются на справедливом уровне". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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