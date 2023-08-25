Рост долговой нагрузки и генерация убытка будут сдерживать рост цены акций М.Видео - ПСБ

Растущая долговая нагрузка на фоне потребности в заемных средствах для финансирования поставок по параллельному импорту и генерация убытка будут сдерживать рост котировок акций "М.Видео", считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" отчиталась за I полугодие 2023 года по МСФО. В целом компания показала неплохие результаты. Сокращение выручки и общих продаж год к году связано с аномально высоким спросом в 1К22. Из позитивного то, что компания работает над эффективностью своей бизнес-модели, благодаря чему маржинальность бизнеса постепенно растет. Менеджмент эмитента ожидает, что в обозримом будущем маржинальность по EBITDA окончательно вернется в диапазон 4-5%. Вероятно, компания планирует достичь этого с помощью открытия компактных магазинов, в которых будет представлен полноценный ассортимент товаров, - отмечает аналитик в материале банка. - Ключевой отрицательный момент - компания продолжает генерировать убыток. Кроме того, у "М.Видео" растет долговая нагрузка на фоне потребности в заемных средствах для финансирования поставок по параллельному импорту. Эти два фактора будут сдерживать рост акций. На данный момент мы считаем, что бумаги торгуются на справедливом уровне".

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