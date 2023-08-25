Рынку акций РФ пока будет сложно найти новые значимые драйверы для роста - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе может испытывать сложности с поиском новых значимых драйверов для роста, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Рынок акций на следующей неделе может испытывать сложности с поиском новых значимых драйверов для роста, но в целом выше поддержки в 3100 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет курс на развитие повышения и августовский максимум в 3225 пунктов. Падение же ниже 3100 пунктов укажет на риски развития фиксации прибыли и движение к минимуму августа на уровне 3015 пунктов, - указывает эксперт в комментарии. - Индекс РТС в условиях стабилизации рубля также расположен недалеко от августовского пика в 1066 пунктов, который может обновить при общем оптимизме и укреплении российской валюты".

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