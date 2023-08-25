"Финам" открыл торговую идею: покупать акции HP с целью $35

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции HP Inc. c целью $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $29,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 29 августа. Ожидается рост выручки до $13,38 млрд и прибыли на акцию до $0,8548. Если отчетность окажется выше, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки, от которого просматривается движение к максимальному уровню. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $29,5 риск на портфель составит 0,20%", - указывают в "Финаме".

HP Inc. - созданная в 1939 году компания-поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и персональных пользователей.

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