"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Zoom

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций платформы видеоконференций Zoom Video Communications, сообщается в обзоре аналитиков.

"Zoom отчиталась о росте прибыли не-GAAP в финансовом 2К24 на 27% и повышении выручки на 3.6%. Менеджмент увеличил прогноз темпов роста выручки на 2024 финансовый год, но лишь на $15 млн. Ориентир по EPS не-GAAP повышен существеннее, что отражает влияние недавней реструктуризации на рентабельность.Мы повышаем оценку прибыли не-GAAP на 2024 финансовый год с $4,31 до $4,66 и сохраняем прогноз на 2025 од на уровне $4,44, - указывают эксперты. - Эмитент провел реструктуризацию, и это сказывается на росте прибыли, однако рост выручки в текущих макроэкономических условиях остается слабым. В пандемию платформа стала средством массовой коммуникации, затем менеджмент сместил фокус на корпоративный сегмент. Zoom увеличивает число корпоративных клиентов, но темпы прироста снижаются. Компании сокращают сотрудников, приостанавливают найм, что ослабляет спрос на услуги".

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