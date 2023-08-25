Акции М.Видео не выглядят интересными для покупок в настоящее время - БКС Экспресс

Акции "М.Видео" не выглядят интересными для покупок в настоящее время в условиях сдержанных перспектив роста бизнеса и отсутствия чистой прибыли, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Группа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Отчет вышел слабым. Основным фактором сокращения выручки стало снижение продаж относительно высокой базы I полугодия 2022 года: тогда был разовый всплеск спроса на технику со стороны населения. Позитивный момент - показатель EBITDA вырос на фоне оптимизации издержек. С точки зрения выручки и EBITDA кажется, что самый сложный период пройден. Во II полугодии должна нормализоваться база сравнения, открытие новых магазинов поддержит темпы роста выручки. Однако на уровне чистой прибыли ситуация остается непростой. По итогам I полугодия сальдо финансовых доходов/расходов (по МСФО 16) ухудшилось до минус 11,5 млрд руб. против минус 9,2 млрд руб. годом ранее. Сказались отрицательные курсовые разницы, сокращение процентных доходов на фоне ухудшения баланса. Во II полугодии процентные расходы могут еще вырасти как за счет отрицательных курсовых переоценок, так и на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ, что даже в условиях ожидаемого роста выручки продолжит давить на финансовый результат, - указывает аналитик в обзоре. - В итоге можно сказать, что темпы роста выручки и EBITDA, вероятно, нормализуются во II полугодии, однако возможность компании вернуться к чистой прибыли остается под вопросом. В условиях сдержанных перспектив роста бизнеса и отсутствия чистой прибыли акции эмитента в моменте не выглядят интересными для покупок".

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