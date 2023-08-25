"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 189,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Ксении Лапшиной.

"Мы считаем, что Meituan, сильно зависящая от перспектив e-commerce, но напрямую к этой отрасли не относящаяся, в текущей экономической ситуации в Китае позиционирована лучше онлайн-ритейлеров в чистом виде, таких как JD.com Inc. и Alibaba. Новые конкурирующие сервисы доставки хотя и развиваются быстро, но пока не способны потеснить гиганта с лидирующих позиций. По итогам 2023 года рост выручки эмитента прогнозируется на уровне 26% г/г, это лучший показатель среди всех китайских бигтехов. Также мы ждем, что в 2023 году Meituan впервые выйдет на чистую прибыль. На текущих уровнях акции существенно недооценены рынком и торгуются с дисконтом относительно аналогов", - пишет эксперт.

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