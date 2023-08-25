Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут выступление главы ФРС, статистика из США и Германии:

- Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле;

- Индекс инфляционных ожиданий в США от Мичиганского университета за август;

- Индекс делового климата IFO Германии в августе.

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