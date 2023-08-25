.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3150п в пятницу - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 августа 2023 года 09:30
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около 3150п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться около уровня 3150 пунктов на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Как мы отмечали, не исключено, что будут попытки продолжения роста, однако вряд ли стоит ожидать сильное движение в последний торговый день недели. "Лучше рынка" могут быть фундаментально сильные бумаги экспортеров, например, "ЛУКОЙЛа", а также акции внутренних секторов ("Магнит", "Самолет", "Московская биржа"), -указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 августа 2023 года 10:19
Вероятна временная стабилизация на рынке рублевых гособлигаций в пятницу с преобладанием рисков роста доходностей ОФЗ в ближайшие недели, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Доходности краткосрочных ОФЗ (с погашением до пяти лет) в четверг выросли в среднем на 10 б.п., более длинных... читать дальше
.25 августа 2023 года 09:58
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут выступление главы ФРС, статистика из США и Германии: - Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле; - Индекс инфляционных ожиданий в США... читать дальше
.25 августа 2023 года 09:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Pinterest Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Прогнозная стоимость на уровне $27 за штуку для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами. "Котировки выросли на 25% с момента выхода отчета 4 мая... читать дальше
.25 августа 2023 года 09:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг NetEase Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 176 гонконгских долларов (HKD) за штуку для акций на Гонконгской бирже и $112,4 за штуку для депозитарных расписок (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне нейтральной для инвестиционного кейса... читать дальше
.25 августа 2023 года 09:08
Рынок акций США резко упал в четверг перед выступлением Пауэлла. Рынки акций стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу утром, но завершают неделю в минусе. читать дальше
.25 августа 2023 года 09:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций лидера на рынке анализа логов Splunk Inc. со $126 до $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами. "Мы положительно оцениваем вышедшие финансовые результаты... читать дальше
.24 августа 2023 года 19:01
Котировки золота могут подняться к уровню $2200 за тройскую унцию в следующем году, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Последние полтора месяца мировые цены на золото были под давлением на фоне дорожающего доллара США. С тех пор котировки драгоценного металла упали... читать дальше
.24 августа 2023 года 18:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 52,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,09%, стоп-приказ: 46,4 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На текущий момент... читать дальше
.24 августа 2023 года 18:03
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского поставщика услуг в области информационной безопасности Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью $275 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в материале... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:36
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы коротких видео Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью 82 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 31,2% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. Чистая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.