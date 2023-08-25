"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Splunk до $130

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций лидера на рынке анализа логов Splunk Inc. со $126 до $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Мы положительно оцениваем вышедшие финансовые результаты эмитента. Компания второй квартал подряд повышает прогноз по операционной рентабельности на фоне эффективного управления затратами. По нашим оценкам, Splunk сможет выйти на прибыль по GAAP уже в следующем году. Компания входит в список наших фаворитов", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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