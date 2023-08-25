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25 августа 2023 года 09:04
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Splunk до $130
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций лидера на рынке анализа логов Splunk Inc. со $126 до $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами. "Мы положительно оцениваем вышедшие финансовые результаты эмитента. Компания второй квартал подряд повышает прогноз по операционной рентабельности на фоне эффективного управления затратами. По нашим оценкам, Splunk сможет выйти на прибыль по GAAP уже в следующем году. Компания входит в список наших фаворитов", - отмечают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SPLUNK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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