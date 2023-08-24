"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 52,25 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 52,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,09%, стоп-приказ: 46,4 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На текущий момент привилегированные акции эмитента остаются эффективной защитой от ослабления рубля. Недавний рост их котировок связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на "префы" по итогам 2023 года. Если котировки пары USD/RUB не опустятся существенно ниже текущих уровней, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут остаться на тех же уровнях или подняться выше", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, с начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней его границы. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 46,40 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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