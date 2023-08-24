"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы коротких видео Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью 82 гонконгских доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 31,2% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Чистая прибыль группы впервые вышла в плюс с выхода на IPO, при этом монетизация пользователей улучшается, отмечают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски: неудовлетворительный прирост пользователей и низкая монетизация;, более высокий рост расходов, чем ожидает рынок;, регуляторные риски, проблемы с контентом.

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