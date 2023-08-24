"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Gilead Sciences до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций американской биотехнологической компании Gilead Sciences Inc. с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью $94 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Бумага выглядит привлекательно после просадки на 11% с начала 2023 года с учетом сильной динамики сегмента "онкология", потенциал роста продаж в котором далеко не исчерпан. Также отмечаем привлекательную дивидендную доходность акций эмитента (4%)", - отмечают эксперты.

Обращают внимание аналитики инвесткомпании и на возможные риски: провал испытаний препаратов в пайплайне; рост конкуренции в основных сегментах компании; реформа системы здравоохранения.

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