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24 августа 2023 года 13:33

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Under Armour

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Under Armour Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $15 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания пострадала в первые месяцы пандемии COVID-19 из-за ограничений на спортивные мероприятия и закрытия магазинов, но с того времени ей удалось улучшить результаты за счет управления складскими запасами, фокуса на премиальную продукцию и наращивания продаж напрямую покупателям. Эмитент фокусируется на люксовой продукции и сокращает объемы продаж дискаунтерам, а также работает над увеличением выручки через собственные каналы прямых продаж. Under Armour удалось заметно нарастить выручку в сегменте спортивной обуви за счет внедрения нового бренда кроссовок SlipSpeed, - отмечают эксперты. - Мы полагаем, что снижение котировок акций компании в последние годы предлагает инвесторам хорошую точку входа. Наша целевая цена - $15".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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