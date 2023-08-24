ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 12% до конца 2023г - ПСБ

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 12% годовых до конца текущего года, а в начале следующего перейдет к ее плавному снижению (до 9% к концу 2024 года), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

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