"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 8000 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 7000 до 8000 рублей за штуку, рейтинг бумаг сохранен на уровне "покупать", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Интерфакс" сообщил об обращении эмитента в правительство за разрешением на выкуп до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. К выкупу смогут подать как обыкновенные акции, принадлежащие нерезидентам, так и депозитарные расписки. Предыдущие выкупы акций "ЛУКОЛЙ" гасил. Есть вероятность, что они погасят выкупленные акции и в этот раз. Общее количество акций 692865 млн, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. Исходя из цены закрытия торгов 21 августа в размере 6265 руб., рыночная цена пакета - почти 1,1 трлн руб. Учитывая дисконт в 50%, компания может потратить на выкуп около 550 млрд руб." - отмечают эксперты.

"Чистая прибыль компании за 1П23 по РСБУ составила 463,5 млрд руб. При этом результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее, показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний. Более того, сейчас основные доходы будут за счет Litasco - это нефтетрейдер и дочерня компания "ЛУКОЙЛа", которая зарегистрирована в ОАЭ и находится на втором месте среди крупнейших покупателей российской нефти с начала года. Таким образом, эмитент может не только выкупить акции, но и выплатить дивиденды. Так как цены на нефть в рублях во 2П23 выше, а дисконт на российскую нефть ниже. Дивиденды за 2023 год, по нашим расчетам, могут составить около 1300 руб./акцию - это 900 млрд руб., - указывают аналитики в материале. - В итоге на выкуп акций потратят около 550 млрд руб. Из прогнозных дивидендов вычищаем денежные средства, затраченные на выкуп акций. В результате снижения FCF до 350 млрд руб. дивидендами выходит 505 руб. на акцию при текущем количестве акций до погашения. Если выплата будет после погашения, то 630 руб. дивидендами. Также, если "ЛУКОЙЛ" продаст в рынок около 20% от выкупленных акций, как полагается, или 34,6 млн акций, а остальные погасит, он получит еще финансовые доходы в размере 110 млрд руб., а в обращении останется 554465 млн акций. Кроме того, предложенные условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в российский бюджет - это 55 млрд руб. Тогда дивиденд за 2023 год снижается к 425 руб./акцию".

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