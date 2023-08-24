Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 93-96 руб./$1 в четверг - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 93-96 руб./$1, развитие укрепления национальной валюты по-прежнему зависит от активизации экспортеров, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Полагаем, что волатильность и активность спекулятивного капитала на валютном рынке несколько возрастет в четверг, что заставляет нас расширить диапазон вероятных колебаний курса доллара. Учитывая приближение налоговых выплат (28 августа), по-прежнему склонны ждать увеличения предложения валют со стороны крупных игроков и ухода доллара в ближайшей перспективе в более низкий ценовой диапазон (90-93 руб./$1), выглядящий, с нашей точки зрения, целевым в рамках текущего движения", - пишет аналитик.

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