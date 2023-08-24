Вероятна консолидация на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации на рынке рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ поднялась на 2-3 б.п. в среду на общем ухудшении настроений на рынке. Минфин на аукционах госбумаг ограничился традиционной премией в 5 б.п., разместив достаточно скромный объем ОФЗ (суммарно на 29 млрд руб.). На аукционах не наблюдалось и увеличение спроса, несмотря на погашения бумаг на прошлой неделе. Во многом это связано с различным риск-профилем инвесторов, которые инвестируют в длинные и короткие ОФЗ, в результате чего основной объем ликвидности от погашения бумаг идет в соседние по срочности выпуски, а не в долгосрочные бумаги, - пишет эксперт в обзоре. - Кроме того, пока инвесторы сохраняют осторожность. Дальнейшая динамика ключевой ставки во многом зависит от эффективности текущих мер по стабилизации ситуации на валютном рынке. Пока ситуацию удалось взять под контроль, однако инвесторы, вероятно, ждут сигналов от регулятора относительно ставки".

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