Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Органы планирования выдали эмитенту разрешение на выпуск электромобилей. В 2024 году компания планирует произвести около 100000 машин, что должно добавить около 10% к ее выручке. Новость о развитии нового направления считаем позитивной для котировок бумаг Xiaomi, однако оценки компании представляются завышенными", - указывают эксперты.

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