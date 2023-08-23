Акции ЛУКОЙЛа остаются фаворитами среди нефтяных компаний на рынке РФ - SberCIB

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика SberCIB Investment Research Геннадия Суханова.

"Предложение об обратном выкупе ("ЛУКОЙЛ", по сообщениям СМИ, хочет выкупить у иностранных акционеров (чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах типа "С") до 25% своих бумаг с дисконтом более 50% к цене на Московской бирже, оплатив валютой с иностранных счетов группы) послужит отличным катализатором роста котировок в ближайшее время. После выкупа мы пересмотрим нашу оценку компании и справедливую цену ее акций", - отмечает эксперт.

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