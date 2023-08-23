.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Явных драйверов для роста цены бумаг Ozon пока нет - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 августа 2023 года 16:02
Явных драйверов для роста цены бумаг Ozon пока нет - ПСБ
Явных драйверов для роста котировок бумаг (ADS) Ozon в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Расписки эмитента реагируют на отчетность за 2К23 по МСФО снижением, несмотря на превышение результата по GMV относительно консенсуса "Интерфакса" и планы компании по росту оборота на 80-90% по итогам текущего года. Мы считаем, что такая реакция связана с сокращением EBITDA и увеличением убытка. GMV растет вследствие увеличения количества заказов и расширения клиентской базы. Количество активных покупателей выросло на 29% г/г (до 39,5 млн), а количество заказов на человека в год выросло до 17 против 11 во 2К22. Сокращение темпов роста EBITDA обусловлено фокусом компании на ускорении роста GMV и наращивании доли рынка, что требует заметных инвестиций. На операционном уровне Ozon получил убыток. Кроме того, выросли финансовые расходы, а также компания заметно меньше, чем в прошлом году, заработала на курсовых разницах. В итоге чистый убыток увеличился до 13,1 млрд руб., - указывает аналитик. - Эмитент агрессивно развивается, однако тянущаяся убыточная деятельность настораживает инвесторов, равно как и отсутствие новостей по редомициляции. Явных драйверов для роста бумаг Ozon пока нет, тем более что за последний месяц они уже выросли в цене более чем на 30%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-ADS-АНАЛИТИКА
.
23 августа 2023 года 18:56
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Органы планирования выдали эмитенту разрешение на выпуск электромобилей. В 2024 году компания планирует произвести... читать дальше
.23 августа 2023 года 18:34
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 340 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Артема Михайлина. "Группа МТС представила свои финансовые результаты за 2К23, которые оказались лучше наших оценок и консенсуса. Компании удалось... читать дальше
.23 августа 2023 года 18:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американского ритейлера Macy''s Inc. с $18,5 до $14 за штуку на фоне слабого потребительского спроса, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг была понижена экспертами с "покупать" до "держать". "Оцениваем... читать дальше
.23 августа 2023 года 17:45
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика SberCIB Investment Research Геннадия Суханова. "Предложение об обратном... читать дальше
.23 августа 2023 года 17:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. c целью $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,07%, стоп-приказ: $233, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за III квартал рынок оценил... читать дальше
.23 августа 2023 года 16:37
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина. "Выручка компании за 2К23 по МСФО достигла 149 млрд руб. и оказалась близка к нашим ожиданиям. Показатели OIBDA и чистой прибыли... читать дальше
.23 августа 2023 года 15:27
Вероятна смешанная динамика торгов на американском фондовом рынке в среду, лидерами роста могут стать акции технологического сектора, аутсайдерами - бумагами банков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт отмечает, что в фокусе... читать дальше
.23 августа 2023 года 14:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской биотехнологической компании Moderna Inc. с $210 до $147 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг при этом была повышена экспертами с "держать" до "покупать" на фоне... читать дальше
.23 августа 2023 года 14:25
"Финам" рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 2535 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Расписки продовольственного ритейлера с начала июля... читать дальше
.23 августа 2023 года 13:44
Бумаги "МТС" привлекательны для покупок в текущий момент на долгосрочную перспективу, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Квартальная отчетность эмитента превзошла наши ожидания. По итогам 2К23 "МТС" заработали 9,84 рубля на акцию для своих акционеров, что составляет 3,4% доходности на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.