Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global

Вероятна смешанная динамика торгов на американском фондовом рынке в среду, лидерами роста могут стать акции технологического сектора, аутсайдерами - бумагами банков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Эксперт отмечает, что в фокусе внимания находится большой объем важной статистики, в том числе данные о запасах и импорте сырой нефти, производстве нефтепродуктов, числе разрешений на строительство за неделю, о продажах новостроек, а также свежая информация с ипотечного рынка.

"Дальнейший рост ипотечной ставки по 30-летним кредитам может вызвать негативную реакцию инвесторов. Их основное внимание будет сосредоточено на секторе технологий на фоне новости о готовящемся IPO ARM и публикуемой в среду отчетности NVIDIA Corp. Также в фокусе будет банковская индустрия из-за продолжающегося падения стоимости облигаций", - указывает Ващенко в комментарии.

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