"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Moderna до $147

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской биотехнологической компании Moderna Inc. с $210 до $147 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация для указанных бумаг при этом была повышена экспертами с "держать" до "покупать" на фоне роста числа случаев COVID-19 в США за последние недели.

"Мы полагаем, что рынок недооценивает потенциал продаж вакцины от COVID-19 в осенний сезон и обширный портфель препаратов компании в разработке. Целевая цена же снижена из-за ухудшения прогноза продаж вакцины от COVID-19 после 2023 года", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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