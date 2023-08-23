"Финам" рекомендует держать GDR X5 с прогнозной ценой 2535 руб

"Финам" рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 2535 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Расписки продовольственного ритейлера с начала июля подорожали в стоимости на 50%, показав опережающий рост по сравнению с широким рынком (индекс Мосбиржи укрепился на 12% за аналогичный период) на фоне ожиданий хорошего отчета за 1П23. Вышедший отчет подтвердил лидирующие позиции X5: выручка выросла существенно быстрее инфляции за счет улучшения сопоставимых продаж, значительно опережающих результаты публичных конкурентов, а также M&A-сделок. На фоне сильных результатов за 1П23 мы улучшили наши прогнозы на 2023 год и видим потенциал роста расписок", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

X5 Retail Group - крупнейший продовольственный ритейлер России, управляет сетями "Пятерочка" и "Перекресток", насчитывает 22,7 тыс. магазинов.

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