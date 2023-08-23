Бумаги МТС привлекательны для покупок в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "МТС" привлекательны для покупок в текущий момент на долгосрочную перспективу, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Квартальная отчетность эмитента превзошла наши ожидания. По итогам 2К23 "МТС" заработали 9,84 рубля на акцию для своих акционеров, что составляет 3,4% доходности на бумагу. По итогам 2023 года мы ждем чистую прибыль в размере от 63 до 67 млрд рублей, что составляет от 12,6 до 13,4% потенциальной акционерной доходности. Бумаги "МТС" продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочных вложений и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене", - пишут эксперты в комментарии.

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