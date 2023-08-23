"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций United Parcel Service с прогнозной стоимостью на уровне $210 в свете ряда позитивных трендов, включая рост рынка электронной коммерции, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент оказывает услуги доставки и возврата для онлайн-ритейлеров, продажи которых растут в 3-4 раза быстрее, чем у офлайн-игроков. Менеджмент компании выразил уверенность в перспективах, увеличив дивиденды на 7% и утвердив программу обратного выкупа. Акции United Parcel Service в прошлом квартале отставали в динамике от S&P 500 - бумаги торговались на прежнем уровне, тогда как рынок вырос на 4%. Стоимостные параметры акций привлекательны, текущий коэффициент P/E ниже середины исторического диапазона, а текущая доходность на уровне 3,8% заметно выше средней по рынку", - указывают эксперты.

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