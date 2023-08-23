"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Deere & Co до $430

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Deere & Co с $410 до $430 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"На бизнесе эмитента сказываются глобальные тренды в торговой политике, курсовые разницы и динамика цен на сырье, однако менеджмент успешно контролирует факторы, которыми можно управлять (цены и расходы). Недавно Deere повысила дивиденды на 5%, это уже третье повышение за год, что свидетельствует об уверенности в краткосрочных перспективах компании, - отмечают аналитики. - Оценки акций привлекательны: текущий мультипликатор P/E находится на низком уровне - 11х. Мы считаем акции подходящими в качества базового актива промышленного сектора в рамках диверсифицированных портфелей. Рост цен на сырье и увеличение объемов благоприятны для динамики выручки и прибыли".

Deere & Co. - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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