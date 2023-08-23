"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций JD Logistics до HKD15,5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского поставщика логистических услуг JD Logistics Inc. на 9% - до 15,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена соответствует P/S 0,5x 2023e и 0,4x 2024e.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

" С учетом несколько более медленного, чем ожидалось, восстановления (по итогам 2К23) мы понижаем свои прогнозы прибыли на 2023 и 2024 гг. на 14% и 8% соответственно (до CNY1,28 млрд и CNY2,25 млрд). Бумага торгуется с мультипликаторами P/S 0,4x 2023e и 0,3x 2024e", - указывают аналитики.

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