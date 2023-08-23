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23 августа 2023 года 11:00
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций JD Logistics до HKD15,5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского поставщика логистических услуг JD Logistics Inc. на 9% - до 15,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Целевая цена соответствует P/S 0,5x 2023e и 0,4x 2024e. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами. " С учетом несколько более медленного, чем ожидалось, восстановления (по итогам 2К23) мы понижаем свои прогнозы прибыли на 2023 и 2024 гг. на 14% и 8% соответственно (до CNY1,28 млрд и CNY2,25 млрд). Бумага торгуется с мультипликаторами P/S 0,4x 2023e и 0,3x 2024e", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-JD/LOGISTICS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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