ПСБ повысил прогнозную цену бумаг МТС до 349 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость бумаг "МТС" до 349 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы высоко оцениваем представленные результаты "МТС" за 2К23, отмечая впечатляющий рост экосистемы как в сегменте B2C, так и B2B. Полагаем, что 3К будет для компании неплохим ввиду восстановления спроса потребителей на бюджетные гаджеты, а также сохранения устойчивого роста в сегментах финтеха и телекомов. В то же время чистая прибыль может оказаться под давлением из-за недавнего повышения ключевой ставки, что снижает вероятность возврата эмитента к выплате промежуточных дивидендов, хотя в целом база сформирована неплохая. Обновленную дивполитику "МТС" пока не представили, поэтому мы ориентируемся только на годовую выплату (36-38 руб./акцию, доходность - 12-13%), - указывают эксперты. - В текущей ситуации считаем компанию хорошей историей внутреннего рынка и рассчитываем на восстановление котировок после длительной постдивидендной консолидации. Повышаем целевой ориентир по бумагам на горизонте 12 месяцев до 349 рублей, потенциал роста составляет 19%".

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