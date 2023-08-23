.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ПСБ повысил прогнозную цену бумаг МТС до 349 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
23 августа 2023 года 10:23

ПСБ повысил прогнозную цену бумаг МТС до 349 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость бумаг "МТС" до 349 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы высоко оцениваем представленные результаты "МТС" за 2К23, отмечая впечатляющий рост экосистемы как в сегменте B2C, так и B2B. Полагаем, что 3К будет для компании неплохим ввиду восстановления спроса потребителей на бюджетные гаджеты, а также сохранения устойчивого роста в сегментах финтеха и телекомов. В то же время чистая прибыль может оказаться под давлением из-за недавнего повышения ключевой ставки, что снижает вероятность возврата эмитента к выплате промежуточных дивидендов, хотя в целом база сформирована неплохая. Обновленную дивполитику "МТС" пока не представили, поэтому мы ориентируемся только на годовую выплату (36-38 руб./акцию, доходность - 12-13%), - указывают эксперты. - В текущей ситуации считаем компанию хорошей историей внутреннего рынка и рассчитываем на восстановление котировок после длительной постдивидендной консолидации. Повышаем целевой ориентир по бумагам на горизонте 12 месяцев до 349 рублей, потенциал роста составляет 19%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
23 августа 2023 года 18:56
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Органы планирования выдали эмитенту разрешение на выпуск электромобилей. В 2024 году компания планирует произвести...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 18:34
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 340 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Артема Михайлина. "Группа МТС представила свои финансовые результаты за 2К23, которые оказались лучше наших оценок и консенсуса. Компании удалось...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 18:11
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Macy''s Inc. до $14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американского ритейлера Macy''s Inc. с $18,5 до $14 за штуку на фоне слабого потребительского спроса, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг была понижена экспертами с "покупать" до "держать". "Оцениваем...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 17:45
Акции ЛУКОЙЛа остаются фаворитами среди нефтяных компаний на рынке РФ - SberCIB
Акции "ЛУКОЙЛа" остаются фаворитами среди нефтяных компаний на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость - 8750 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитика SberCIB Investment Research Геннадия Суханова. "Предложение об обратном...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 17:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $260
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. c целью $260 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,07%, стоп-приказ: $233, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента за III квартал рынок оценил...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 16:37
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг МТС
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина. "Выручка компании за 2К23 по МСФО достигла 149 млрд руб. и оказалась близка к нашим ожиданиям. Показатели OIBDA и чистой прибыли...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 16:02
Явных драйверов для роста цены бумаг Ozon пока нет - ПСБ
Явных драйверов для роста котировок бумаг (ADS) Ozon в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Расписки эмитента реагируют на отчетность за 2К23 по МСФО снижением, несмотря на превышение результата по GMV относительно консенсуса...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 15:27
Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global
Вероятна смешанная динамика торгов на американском фондовом рынке в среду, лидерами роста могут стать акции технологического сектора, аутсайдерами - бумагами банков, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт отмечает, что в фокусе...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 14:59
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Moderna до $147
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской биотехнологической компании Moderna Inc. с $210 до $147 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация для указанных бумаг при этом была повышена экспертами с "держать" до "покупать" на фоне...    читать дальше
.
23 августа 2023 года 14:25
"Финам" рекомендует держать GDR X5 с прогнозной ценой 2535 руб
"Финам" рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью 2535 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Расписки продовольственного ритейлера с начала июля...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.