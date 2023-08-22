"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью 75,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания представила сильный отчет за 2К23 и превзошла ожидания аналитиков по всем ключевым показателям. По нашему мнению, Kuaishou хорошо позиционирована на оставшуюся часть 2023 года. Мы ждем, что хорошие темпы восстановления рекламной отрасли позволят компании сохранить темпы роста выручки около 20% г/г в III и IV кварталах, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Техническая картина по акциям складывается достаточно благоприятная. Уровень HKD60, выступавший сопротивлением, был пробит в конце прошлого месяца и теперь выступает линией поддержки. Доходность акций Kuaishou с начала 2023 года близка к доходности широкого рынка, но на протяжении последнего месяца акции выглядят намного лучше и сильно обгоняют индекс Hang Seng: +4,6% по акциям против минус 6,8% по индексу.

Kuaishou Technology - китайская технологическая компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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