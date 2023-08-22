"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Ренессанс Страхование

"Мои Инвестиции" в целом сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Ренессанс Страхование", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова, Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

"Мы ожидаем во втором полугодии дальнейшего роста премий на 7% г/г (в том числе по "страхованию иное чем страхование жизни" на 23% г/г благодаря росту ДМС). Однако считаем, что более низкий инвестиционный результат (9 млрд руб.) снизит чистую прибыль во 2П23 до 4 млрд руб., - указывают эксперты. - Высокая достаточность капитала и прибыльность дают возможность компании продолжить выплату дивидендов (ориентир менеджмента - 50% от прибыли по МСФО - зависит от изменений в регулировании, потребности в инвестициях и возможных сделок по приобретению). Считаем, что дивиденд во 2П23 может составить 5 руб. на акцию (доходность 4% и итого за 2023 год 11%, коэффициент выплат 65%). Акции компании торгуются на Р/Е 2024 года 5,9х. Мы видим ограниченный потенциал роста цены на акцию, учитывая, что с начала июля она выросла на 50%, но при этом сохраняем наш позитивный взгляд на компанию".

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