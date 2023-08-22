Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baidu до $185

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Baidu Inc. со $180 до $185 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"Baidu представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка. В целом отчет не содержал эксклюзивной информации и лишь подтвердил ранее объявленный фокус на развитие генеративного ИИ и LLM, а также показал продолжение стабильного восстановления рынка интернет-рекламы после снятия коронавирусных ограничений, - пишет эксперт. - Финансовые показатели эмитента в следующем квартале будут во многом зависеть от экономической обстановки в КНР, обуславливающей спрос на интернет-рекламу. Инвесторы также будут уделять пристальное внимание качественному развитию ИИ-инициатив компании (как новому источнику растущей выручки)".

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