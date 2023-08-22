"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Host Hotels & Resorts

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций инвестфонда недвижимости Host Hotels & Resorts с прогнозной стоимостью на уровне $22 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Плюсы для компании - высокое качество отелей в деловых районах и на прибрежных курортах и стоимость проживания выше средней по стране. Из неблагоприятных факторов - давление на рентабельность ввиду роста издержек, в том числе трудовых, а также ущерб от штормов в некоторых пляжных локациях", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.