Акции КАМАЗа интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Акции "КАМАЗа" интересны для инвестиционных вложений на долгосрочную перспективу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Акции автопроизводителя прибавили в цене на фоне планов по удвоению выручки в традиционных сегментах (тяжелые грузовики 14-40 тонн) к 2030 году по самому консервативному сценарию. Такой прогноз озвучила во вторник компания на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения IMAF-2023, - отмечает аналитик в комментарии. - "КАМАЗ" пока не публикует отчетность, но ожидается, что все ключевые показатели будут рекордными в этом году. Компания - бенефециар ухода зарубежных производителей с российского рынка. Считаем акции "КАМАЗа" интересными для вложений на долгосрок: компания решила проблемы с комплектующими и локализацией производства, кроме того, она ориентирована на внутренний рынок и платит дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.