"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа с целью 6,557 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа групп" с целью 6,557 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,74%, стоп-приказ: 5,815 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Недавно компания вошла в состав индекса МосБиржи, что является положительным фактором. Другим позитивным моментом для роста цены акций компании можно считать ослабление рубля", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после образования локального восходящего тренда котировки попали в консолидацию. Цена откатилась к нижней границе консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейкпрофит - около верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,815 руб. риск на портфель составит 0,45%", - указывают эксперты "Финама".

"Сегежа групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира.

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