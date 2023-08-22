"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Bilibili до HKD170

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского видеосервиса Bilibili Inc. на на 10,1% - до 170 гонконгских долларов (HKD) за штуку - на фоне более медленной, чем ожидалось, коммерциализации разработок, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

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