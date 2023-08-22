БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать бумаги ЦИАН с целью 995 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать бумаги (ADR) ЦИАН с целью 995 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев. Цена входа: 821-822 рубля, потенциальная доходность: 21,1%, сообщается в материале аналитика Евгения Калянова.

Эксперт указывает на следующие факторы в пользу покупки:

- Восстановление спроса на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке продолжается в 2023 году, что положительно сказывается на бизнесе эмитента. За I полугодие текущего года количество размещенных объявлений выросло, а время их нахождения на платформе сократилось.

- Сильные финансовые показатели компании.

- Поддержка ипотеки (государство продлило субсидирование ипотеки до июля 2024 года). Ипотечный маркетплейс ЦИАН за 1П23 показал сильный рост в 101% г/г (до 201 млн руб.).

- Рост клиентской базы.

- Прозрачность (компания публикует отчетность по международным стандартам).

- Ожидаемая редомициляция и потенциальная выплата дивидендов.

- Up-тренд: с лета 2022 года бумаги находятся в растущем тренде, в мае 2023 года последовало его резкое ускорение, сопровождаемое приростом торговых объемов (с начала текущего года бумаги выросли в цене на 127%).

Обращает внимание Калянов и на возможные риски: рост процентных ставок может оказать давление на рынок недвижимости, а геополитическое обострение может вызвать обвал на рынке акций.

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