"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $754 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: $642, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Показатели рентабельности эмитента в прошедшем квартале превзошли прогнозы благодаря возросшему числу заказов на наиболее прогрессивное оборудование Lam Research. Главной причиной этой динамики, по оценкам менеджмента, стал спрос на чипы для генеративного искусственного интеллекта. Что касается прогнозов на текущий квартал, компания ожидает прибыли на акцию на уровне $6,05, что немного выше прогнозируемой аналитиками суммы $5,98. Кроме того, менеджмент существенно увеличил прогноз по операционной и валовой прибыли - на 28% и 46,5% соответственно", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $642 риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования Lam Research предоставляет услуги по его обслуживанию.

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