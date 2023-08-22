"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций CR Beer до HKD66

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайской пивоваренной компании China Resources Beer (CR Beer) на 10% - до 66 гонконгских долларов (HKD) за штуку - из-за снижения средней оценки сектора (P/E 35x 2023e и 30x 2024e), сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

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