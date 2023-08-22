Явных триггеров для роста котировок нефти пока нет - ПСБ

Явных триггеров для роста котировок нефти марки Brent пока нет, актуальный диапазон на текущую неделю составляет $82-84 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent продолжают "охлаждение" прошлой недели после продолжительного роста с конца июня. Рынок летом рос на фоне дефицита предложения (благодаря Саудовской Аравии и России), а также благодаря высокому спросу на сырье, в основном сезонному - в США, который как раз заканчивается 1 сентября, и Латинской Америке. При этом Китай не оправдывает надежд на постпандемийное восстановление экономики и рост спроса на нефть. Стимулирующие меры, которые было придали импульс, также пока не выглядят достаточными: ключевая ставка понижена не так сильно, как ожидалось. Китай пользуется избыточными запасами нефти, накопленными в 1П и по более приятным ценам, чем в настоящее время, - пишет аналитик в комментарии. - Таким образом, рывок к $88-90 за баррель пока, видимо, откладывается ввиду исчерпания явных поддерживающих факторов. На текущей неделе в фокусе юудет ежегодное выступление главы ФРС США в Джексон Хоуле, что важно с точки зрения дальнейших действий Федрезерва. По нефти марки Brent актуальным диапазоном на эту неделю видим $82-84 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.