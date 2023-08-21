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21 августа 2023 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CarMoney с целью 3,5 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CarMoney с целью 3,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 2,875 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль компании по МСФО за шесть месяцев 2023 года составила 239,25 млн рублей, увеличившись на 20,6% по сравнению с суммой 198,45 млн рублей в предыдущем году. Чистый процентный доход вырос на 23,6% до 1,161 млрд рублей против суммы 0,939 млрд рублей годом ранее", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага пытается закрепиться выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2,875 руб. риск на портфель составит 0,10%", - указывают эксперты "Финама". CarMoney - российская федеральная микрофинансовая компания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-CARMONEY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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